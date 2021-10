Vereador Rudinho acompanha as primeiras entregas de RGs do novo Posto do Instituto de Identificação em Atalaia

Entrega das primeiras RGs emitidas no novo Posto do Instituto de Identificação em Atalaia.

O Instituto de Identificação de Alagoas realizou na manhã desta quarta-feira, 6 de outubro, as entregas dos primeiros RGs emitidos no recém inaugurado Posto do Instituto em Atalaia. O vereador Rudinho Rodrigues (PSC) esteve acompanhando este momento importante para os atalaienses, que agora não precisam mais de deslocar à capital, para tirar a primeira ou segunda via da carteira de identidade.

Ao lado da prefeita Ceci Rocha e com o total apoio do superintendente daquele órgão, Anízio Amorim, o vereador Rudinho foi quem reivindicou a vinda do Posto de Atendimento para Atalaia, visando trazer mais facilidades aos seus munícipes, especialmente para aqueles que não tinham condições de arcar com viagens à Maceió.

“É um momento de comemorar. No mês passado inauguramos o Instituto de Identificação em Atalaia e desde já quero agradecer ao superintendente Anízio Amorim, que quando procurei deu total apoio, juntamente com a prefeita que disponibilizou a estrutura necessária para o funcionamento. Hoje estamos aqui acompanhando a entrega dos primeiros RGs tiradas aqui no novo Instituto de Identificação em Atalaia. É uma alegria poder ajudar a população de Atalaia”, destaca o vereador em entrevista ao radialista Adaias Ferras, para a Rádio Web do site Atalaia Pop.

“Facilitamos a vida dos atalaienses e de outras pessoas, de outras cidades, que queiram vim tirar a carteira de identidade aqui também”, completou o vereador Rudinho.

No novo Posto de Identificação em Atalaia tem como coordenadora a senhora Cristiane. A 28º unidade em Alagoas está localizada no prédio histórico da antiga Junta Militar da cidade, localizado no bairro José Paulino.

Agendamento para emissão de RG no site do Instituto de Identificação: CLIQUE AQUI

Confira logo abaixo as entrevistas na íntegra, realizadas pelo radialista Adaias Ferraz: