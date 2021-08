Da Silva marca e garante mais uma vitória do Amigos de Ouricuri no Campeonato Intermunicipal Master

Artilheiro Da Silva marca e garante a vitória do Amigos de Ouricuri.

Na oitava partida do Amigos de Ouricuri pelo Campeonato Intermunicipal Master, o artilheiro Da Silva balançou as redes e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o lanterna da competição, a equipe do Maceió Futebol Clube. A partida foi disputada neste sábado (14), na cidade de Capela.

Único representante de Atalaia nesta competição, o Amigos de Ourcuri ocupa agora a quarta colocação, com 15 pontos e segue muito bem na busca por uma vaga na próxima fase.

Vale destacar que na última edição, a equipe atalaiense foi uma das grandes finalistas, sendo derrotada nos pênaltis.