Reunião detalha informações sobre a organização da 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021

Em reunião realizada na noite desta segunda-feira (26), no auditório do GAVIPRE, representantes das equipes que pretendem disputar a 2ª divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2021, puderam conhecer detalhes sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela atual gestão municipal, através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O Governo da prefeita Ceci Rocha, tendo a frente da Pasta do Esporte a secretária Joana D'ark, com uma ótima equipe de técnicos na área esportiva, vem trabalhando muito para organizar a prática de esportes no município. A expectativa que as equipes saíram desta reunião, é que Atalaia terá uma organização de campeonatos nunca antes vista na cidade.

Na oportunidade, a secretária Joana D'ark explicou os motivos que resultam na demora do início das competições. "Todo município, toda Secretaria, todo órgão público tem que ter uma Lei que faça o Regimento de tudo que entra de recurso. Nosso município ainda não tem e oficialmente não temos um campeonato registrado. Não existia prestação de contas em relação a premiação, não existia pagamento oficial de arbitragem, nem apoio e nem incentivo. A Procuradoria já correu atrás e elaborou a Lei, que entrará em votação na Câmara na primeira semana de agosto".

Com a Lei de Incentivo ao Esporte, a gestão municipal busca se resguardar para poder oferecer as melhores condições possíveis e realizar um campeonato digno dos futebolistas atalaienses.

"Agora já temos uma boa parcela da população vacinada e podemos caminhar para que as coisas aconteçam. A Secretaria é para todos. O esporte e o lazer é para a população como um todo", ressaltou a secretária.

Uma outra ótima notícia trazia pela secretária é a reforma estrutural do Estádio Municipal O Luizão e de outros espaços para a prática de esportes no município. "Temos no papel praças poliesportivas que na realidade não existem. Vamos começar a revitalizar alguns espaços, sem excluir nenhuma categoria esportiva, mas tendo sempre o futebol como um norte. Vamos começar a fazer as coisas da melhor forma e dentro da Lei", destaca a secretária.

Procurador do município, Rodolpho Rodrigues destacou as condições para a prática esportiva que foram encontradas pela atual gestão. "Chegou a nossa hora de fazer o melhor e da maneira legal. Para isso acontecer sofremos muito desde o início do ano, pois pegamos o Estádio O Luizão praticamente acabado a parte do gramado e, aos poucos, diante de todas as dificuldades, conseguimos revitalizar o estádio, o gramado hoje está pronto. A secretária Joana, com seu empenho, dedicação e cobrança diária conseguiu a reforma da parte estrutural do estádio. Tudo isso com o apoio da nossa prefeita, que em nenhum momento mediu esforços para nos ajudar", comentou.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer estará a partir do dia 28 de julho, iniciando um período de cadastro das equipes. Em agosto uma nova reunião irá acontecer, onde serão passados detalhes da competição, que tem início previsto para o dia 5 setembro. Os jogos serão disputados no Estádio O Luizão, campos da Comesa e do bairro José Paulino.