Vereador Neto Acioli se reúne com a secretária Nilza Malta e obtém informações sobre os avanços na saúde de Atalaia

O vereador Neto Acioli (PP) esteve em reunião na tarde desta quarta-feira (14), com a secretária municipal de Saúde, Nilza Malta, para buscar informações sobre a saúde do município. O vereador obteve informações sobre as reformas das UBS do município, o atendimento médico na cidade, entre outros assuntos.

“Saí dessa reunião muito satisfeito com todas as informações que a secretária me passou. Vai ser dado início as reformas das Unidades Básicas de Saúde do município, o que é um grande avanço para a saúde nosso município”.

Representante dos atalaienses no Poder Legislativo, o vereador Neto Acioli parabenizou o trabalho que vem sendo realizado pela prefeita Ceci Rocha e a secretária Nilza Malta e agradeceu pelo atendimento de suas Indicações. “A nossa população só tem a ganhar com tantas ações que vem acontecendo”, destacou.

Sobre a extensão da UBS que ficará no antigo Grupo Escolar do Povoado Bittencourt, o vereador foi informado que a gestão municipal dará prioridade nesta reforma.

Na oportunidade, o vereador Neto Acioli também buscou informações sobre o atendimento da UBS Deus É Fiel, que é uma extensão da UBS Olhos D’água. “Fui informado que por enquanto está sendo feito o atendimento médico de uma sala da Escola Suzana Craveiro, mas que esta extensão será incluída também na UBS do Bittencourt, atendendo assim a comunidade do Deus É Fiel”.

“Já foi feita a licitação e a empresa já está regularizada para iniciar essa reforma”, completa o vereador atalaienses.