Vereadores Tacinho e Alexandre pedem que comerciantes e seus funcionários sejam incluídos na vacinação contra a covid-19

A imunização contra a covid-19 em Atalaia segue avançando e já são mais de 11 mil atalaienses vacinados. Buscando aumentar ainda mais este número, os vereadores Tacinho (PP) e Alexandre Tenório (MDB) apresentaram na sessão desta terça-feira (15), uma Indicação conjunta, solicitando a inclusão de comerciantes e seus funcionários, no grupo prioritário da vacinação.

Os vereadores alegam que a categoria está exposta ao vírus desde a abertura gradual do comércio, já que o contato direto com o público aumenta as chances de contaminação, mesmo adotando todas as medidas de proteção. A vacinação traria mais segurança para a categoria.

A matéria foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para análise do Poder Executivo.