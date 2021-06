Vereadora Janaína solicita leitos de estabilização no Hospital João Lyra Filho para casos mais leve de covid-19

A vereadora Janaína do Cal (MDB) apresentou na sessão ordinária desta última terça-feira (15), sua Indicação de número 027/2021, solicitando do Poder Executivo a instalação, em caráter de urgência, de leitos de estabilização no Hospital João Lyra Filho, no bairro José Paulino.

De acordo com a vereadora atalaiense, os leites servirão para os pacientes nos casos mais leves de covid.

“O leito de estabilização é mais uma ofensiva para diminuir a lotação das emergências nos hospitais nos casos mais leve de covid, além de trazer o atendimento mais próximo da residência do cidadão”, destaca Janaína do Cal, em sua justificativa.

A Indicação foi aprovada de forma unânime e segue agora para análise da prefeita Cecília Rocha e da secretária de Saúde, Nilza Malta.