Vereador Marcos Rebollo solicita retorno das barreiras sanitárias em Atalaia

Analisando a seriedade e agravamento da pandemia, o vereador Marcos Rebollo solicitou que a Prefeitura de Atalaia providencie o retorno das barreiras sanitárias nos devidos pontos da cidade, com uma equipe fazendo o trabalho de orientação e fiscalização.

Sua Indicação de número 003/2021 foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes a sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, desta última terça-feira (6) e agora segue para a prefeita Cecília Rocha e para a secretária de Saúde Nilza Maria.

Em sua justificativa, o vereador Marcos Rebollo destacou que as barreiras sanitárias são de fundamental importância neste momento, como mais uma medida de prevenção da proliferação do coronavirus no município.