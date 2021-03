Com 5 a 4 no agregado, Amigos de Ouricuri avança para a grande final do Intermunicipal Master

Atalaia vai marcar presença na grande final do Campeonato Intermunicipal Master 2020/21. Mesmo perdendo o jogo de volta das semifinais, neste último domingo (7), por 3 a 2, a equipe do Amigos de Ouricuri fez 5 a 4 no agregado e avançou para a final da competição.

A partida foi disputada na cidade de Messias. Joab e Da Silva marcaram os gols que garantiram a classificação da equipe atalaiense. No jogo de ida, disputado no Distrito Ouricuri, vitória por 3 a 1.

A final será disputada no próximo dia 21.

O Amigos de Ouricuri aguarda agora o seu adversário que sai do confronto entre XV de Novembro e Vira Virou. As duas equipes jogam no próximo domingo. A vantagem é da equipe do Vira Virou, que venceu o primeiro confronto por 2 a 0.