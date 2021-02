Elite é derrotado na final e fica com o vice-campeonato do Metropolitano Série C

Equipe atalaiense fica com o vice-campeonato da Série C.

O Complexo Total Giro, em Maceió, foi palco de um jogaço na grande final do Campeonato Metropolitano Fut 7 Série C 2020/21, disputado na noite deste sábado (20). De um lado a equipe atalaiense do Elite FC, representando o interior e do outro o Barça Bebedouro, equipe da capital.

O Barça dominou grande parte do jogo, chegou a abrir 6 a 2, mas a equipe atalaiense lutou até o fim e diminuiu a diferença, marcando um gol no último lance da partida. O placar final foi 6 a 3 para a equipe maceioense, que conquistou o título da Série C.

Além do vice-campeonato, o Elite já tinha garantido o acesso para a Série B do Metropolitano, por ter avançado às semifinais. Foi uma grande campanha dos representantes de Atalaia nesta competição.

O Campeonato Metropolitano Fut 7 é organizado pela Liga Alagoana e está dividido em séries A, B e C.

A grande final teve transmissão ao vivo no YouTube, através da página SLAF7 TV. Confira: