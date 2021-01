Com acesso garantindo para a Série B, Elite FC joga a semifinal em busca do título do Metropolitano

Elite FC representa Atalaia na Série C do Metropolitano.

Com o acesso já garantido para a Série B do Campeonato Alagoano Metropolitano, o Elite FC busca agora o título da Série C da competição organizada pela Liga Alagoana de Fut7. A equipe disputa a semifinal na próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro, na Arena Total Giro, em Maceió.

Representante do município de Atalaia, o Elite FC aguarda a definição do seu adversário. Galaticos FC, Barça Bebedouro e Flamenguinhos CLT são as outras equipes classificadas.

Com 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, o Elite FC terminou em segundo lugar na fase de classificação, com 10 pontos conquistados. Nas oitavas de final, vitória por 3 a 1 contra o Galapogols.

Já nas quartas de final, jogo que valia também o acesso, o Elite FC venceu por 6 a 3 o CSA Bom Parto.

O destaque da equipe na competição é o artilheiro Valdemir Soares (Mago), vice-artilheiro do Metropolitano Série C, com 12 gols marcados.