Neste último domingo (13), a equipe master do Amigos de Ouricuri foi à Ipioca enfrentar o Vira Virou, equipe do atalaiense Márcio Pereira, buscando a classificação para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal Master.

Com gols de Zé Luiz, Da Silva e Chiquinho, a representante de Atalaia na competição empatou por 3 a 3, garantindo sua vaga para as quartas de finais.

A data e o confronto da equipe atalaiense nas quartas de finais ainda serão definidos.