Copa Pajuçara: Sport Atalaia goleia o União Deodorense e avança para a final

Na tarde deste sábado (12), o Sport Atalaia goleou o União Deodorense por 4 a 1, pelas semifinais da Copa Pajuçara de Futebol e avança para enfrentar a equipe do Aliança na grande final da competição. A decisão acontece no próximo sábado, dia 19.

Valéria, Mary, Mércia e Morgana fizeram os gols da equipe atalaiense, que chega forte para trazer esse título inédito para o município de Atalaia.

O Sport Atalaia vem contando com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer. Coordenador de Esporte, Marcelo Santos destacou a importante do apoio a este projeto.

“Todo o empenho e dedicação dessas jovens atletas enche de orgulho o nosso município. Participei do surgimento deste projeto e, apesar de todas as dificuldades, fico muito contente em vê a evolução e a superação da equipe do Sport Atalaia. Disputaram grande jogos, contra grande equipes do interior, mas conseguiram alcançar os objetivos e agora chegam muito forte para disputar essa final e trazer esse título para nossa querida Atalaia”, destaca Marcelo, lembrando que o time só tem um ano de formado.

Recentemente as meninas do Sport Atalaia também representaram o município na Copa Rainha Marta, onde também fizeram uma grande campanha.