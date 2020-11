Náutico e Girador vencem nos pênaltis e se enfrentam na grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol

O Campeonato de Futebol Amador do município de Atalaia chega a fase final com a grande disputa pelo título neste próximo domingo, 8, às 8:30h, no estádio O Luizão. Náutico Santo Antônio e 3º Tempo Girador se enfrentam para definir quem erguerá o troféu de campeão da 9ª edição do maior campeonato de futebol do interior de Alagoas.

As duas partidas das semifinais foram disputadas sob um sol escaldante na manhã deste domingo (01), no estádio O Luizão.

No primeiro confronto, Náutico e Show de Bola fizeram um jogo muito disputado. Dominando o primeiro tempo, o Náutico marcou logo no começo do jogo com Gleverson. Na segunda etapa, domínio do Show de Bola, que acumulou chances de gols perdidas, mas conseguiu empatar no último lance da partida, com Alexsandro recebendo livre na área e só mandando para as redes.

Na disputa dos pênaltis, melhor para o Náutico, que venceu 4 a 2 e avança de forma invicta para buscar o título inédito para o Distrito Santo Antônio.

Para o lateral direito do Náutico, Papito, a equipe colocou novamente o nome do Distrito Santo Antônio na história do futebol atalaiense. “No primeiro tempo dominamos o jogo, mas no segundo tempo o time da gente cansou um pouco e permitiu que o outro time viesse pra cima. Mas, graças a Deus conseguimos a vitória e vamos buscar o título. Venha quem vier, estamos fortes para ser campeão. Respeitem o Náutico, que mostrou que está preparado e colocamos de volta o nome do Distrito Santo Antônio na história do futebol atalaiense”, destacou.

Invicto, Náutico chega forte para disputar o título.

No segundo confronto, 3º Tempo Girador e Vila Nova apresentaram um jogo técnico muito abaixo da expectativa. As poucas chances de gols, pararam nas mãos dos goleiros. Com o 0 a 0 no tempo normal, vitória nos pênaltis da equipe do bairro Girador, pelo placar de 5 a 4.

A decisão vai reeditar o confronto que já ocorreu este ano. As equipes finalistas faziam parte do Grupo A e se enfrentaram pela segunda rodada, no dia 11 de outubro. Com gols de Pedro Paulo e Sérgio Barros (2x), melhor para o Náutico que venceu por 3 a 0.

Comemorando a vaga na grande final, o meio-campista José Edson, destacou que será um grande jogo. “Foi um jogo muito difícil, ambas equipes mostraram dificuldades muito por conta da alta temperatura de hoje, mas graças a Deus conseguimos nos pênaltis o resultado e vamos para a final. Com muita humildade vamos conquistar novamente este título para o Girador. O Náutico é um grande surpresa no campeonato, que chega pela primeira vez a final da competição, é um time bom, mas vamos com a nossa experiência e conseguir esse título”, comentou.