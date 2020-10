Grêmio e 3º Tempo Girador estreiam com goleada no Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão

3º Tempo Girador estreou com goleada pra cima do América.

Começou a Primeira Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol. Na manhã deste domingo (4), 16 equipes entraram em campo para disputar o tão sonhado título da competição que é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

Logo na primeira rodada, 3º Tempo Girador e Grêmio mostraram que vem fortes pra disputa e golearam seus adversários.

Pelo Grupo A, no Campo São Sebastião, o 3º Tempo Girador, atual vice-campeão da competição, atropelou o América pelo placar de 5 a 0 e iniciou muito forte a busca pelo pentacampeonato. Álvaro Freire (2x), Matheus Ronald, Edson e Ítalo Cavalcante contra, marcaram os gols da partida.

Pelo Grupo D, no Estádio O Luizão, o Grêmio jogou demais e não deu chances para o Escurinho. Com gols de Denis José (2x), Ricardo dos Santos, Carlos Alberto, Cícero Francisco e Kaio Emílio, a equipe do Distrito Porangaba aplicou a maior goleada da rodada.

Atual bicampeão, o Vira Copo enfrentou o Elite no Campo da Comesa e empatou por 1 a 1. Edvânio Correia marcou para o Vira Copo e Diogo Aurino para o Elite.

Confira os outros resultados logo abaixo: