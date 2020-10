Sport derrota Girador no clássico da rodada e dispara na liderança do Atalaiense de Futebol Master

O Sport Santo Antônio segue imparável no Campeonato Atalaiense de Futebol Master. Com mais uma ótima exibição e contando com o artilheiro Luiz Henrique em ótima fase, o rubro-negro venceu o clássico contra o Girador por 4 a 2 e já soma 16 pontos, em seis jogos (5 vitórias e 1 empate). A partida foi disputada no Estádio O Luizão.

Luiz Henrique (3x) e o goleiro Júnior Vigário marcaram para o Sport, com Erinaldo Salú e Erivaldo Elói descontando para a equipe do bairro Girador.

Também no Estádio O Luizão, o Show de Bola tropeçou mais uma vez e perdeu para o América por 1 a 0, com gol de Francisco Macena.

Quem aproveitou a rodada para assumir a segunda colocação na tabela foi a equipe do Deus é Fiel. Com gols de Francisco da Silva, Anauberto Silva e Carlso Henrique, a equipe derrotou o Criciúma por 3 a 0, no Campo da Comesa.

Em sua terceira edição, a competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Atalaia.