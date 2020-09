Futebol Master: Valendo a liderança, Sport vence o Show de Bola por 1 a 0

A 4ª rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol Master, realizada na tarde deste sábado (19), marcou o confronto entre as duas equipes melhores colocadas na tabela. Jogando no Estádio O Luizão, o Sport Santo Antônio derrotou o Show de Bola pelo placar de 1 a 0, com gol de Humberto Falcão e assumiu a liderança de forma isolada.

Também no Estádio O Luizão, América e Criciúma empataram por a 1 a 1. Radjalma Jovino marcou para o Criciúma e Rosivaldo Guedes para o América.

No Campo da Comesa, empate sem gols entre Deus É Fiel e Girador.

Já em sua 3ª edição, o campeonato é uma realização da Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.