Sport Atalaia goleia equipe de Messias em amistoso preparatório para a Copa Pajuçara

Em mais uma partida amistosa, as meninas do Sport Atalaia voltaram a mostrar bom futebol e entrosamento, aplicando uma goleada por 7 a 3 na equipe 3R da cidade de Messias. A partida, realizada na manhã deste sábado (12), no Estádio O Luizão, serviu de preparação para a Copa Pajuçara, que terá inicio no final de setembro.

Destaque para a artilheira Valéria, autora de quatro gols. Mércia (2x) e Carol Atalaia, completaram a goleada da equipe atalaiense, que vem mostrando que apesar do longo período de inatividade, por conta da Covid-19, vem se preparando nesta retomada do futebol, em busca de uma ótima participação na competição estadual, representando o município de Atalaia.

A equipe feminina do Sport Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.