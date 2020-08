Muita emoção nos jogos de volta da primeira fase do Atalaiense de Futebol da 2ª Divisão

Já estão definidos os times classificados para a segunda-fase do Campeonato Atalaiense de Futebol da 2ª Divisão. Mantendo uma ótima média de gols, as partidas de volta foram recheadas de emoção e grandes jogos. A competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

Destaque para o Juventude Nazaré, que perdeu o primeiro jogo para o Azul Real por 4 a 2 e conseguiu reverter o resultado com uma vitória por 2 a 0 no tempo normal, com gols do artilheiro Stefânio da Silva. Nos pênaltis, classificação confirmada com uma vitória por 4 a 2. A partida foi disputada no Estádio O Luizão.

Quem também conseguiu reverter o resultado adverso do primeiro confronto, foi a equipe do Meninos de Deus. Jogando no Campo São Sebastião, o time Meninos de Deus derrotou o Sapelense no tempo normal pelo placar de 2 a 1. Gols de Marques e José Mateus para o Meninos de Deus, com Paulo Roberto descontando para o Sapelense. Nos pênaltis, 3 a 1 para o Meninos de Deus, que avança à próxima fase.

Missionários de Cristo e Jaqueirense repetiram o bom desempenho dos jogos de ida e confirmaram com certa facilidade suas classificações.

Jogando no Campo da Comesa I e com uma vantagem de 3 gols, o Missionários de Cristo não tomou conhecimento do Duque de Caxias e goleou por 4 a 0, com gols de Carlos Roberto (2x) e Ronald (2x).

Tendo goleado o Juventus Olhos D’água por 5 a 0 no jogo de ida, o Jaqueirense, considerado um dos favoritos da competição, confirmou sua classificação com uma vitória por 3 a 0 no Campo da Comesa I, com gols de José Iuri (2x) e Matheus Almeida.

No “Derby” Corinthians e Palmeira atalaiense, mais uma vitória do alvinegro, que já tinha vencido bem o primeiro confronto pelo placar de 4 a 1. No jogo de volta, disputado no Campo São Sebastião, 3 a 1, com gols de Jean, Alexandre e José Tamir, com Alisson Gomes descontando para o Palmeira.

Ao contrário do primeiro confronto, quando precisou virar o placar, Os Cuecas jogou bem a partida de volta e venceu o Bittencourt por 4 a 2, com direito a hat-trick de Antônio César e um gol de Zé Luiz. Ronaldo Morais descontou para o Bittencourt. A partida foi disputada no Campo da Comesa I.

Confira os outros resultados:

Red Bull 1 x 3 Náutico Vila – 10 h no Estádio O Luizão

Gols: Álvaro Freire (Red Bull) e Clebson Luís, José Cícero e Ednaldo (Náutico).

Chã de Jaqueira Floresta 0 x 1 Fazendinha – 10 h no Campo da Comesa I

Gol: José Marcelo.

Estrela 1 x 0 XXI F.C. – 8 h no Campo Lourival Melo

Gol: Rubiano.

Jaga Mayca 5 x 2 Meninos da Vila – 10 h no Campo Lourival Melo

Gols: Eduardo (2x), Thiago, Arthur e José Cícero (Jaga Mayca) e Eduardo da Silva -2x (Meninos da Vila).

Amigos de Valdir 0 x 0 Goiás – 8 h no Campo São Sebastião

Cruzeiro 2 x 0 Volta Redonda – 13:40 h no Estádio O Luizão

Gols: Cícero e Ricardo.

Juventude Porangaba 1 x 1 Grêmio B – 15:30 h no Estádio O Luizão

Gols: Ygor Dantas (Juventude) e Denis (Grêmio).

CSA 0 x 0 Independente – 13:40 h no Campo São Sebastião

Estão classificados: Juventude Nazaré, Náutico Vila, Os Cuecas, Chá de Jaqueira da Floresta, Estrela, Jaga Mayca, Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Juventude Porangaba, Missionários de Cristo, Jaqueirense, Os Meninos de Deus e CSA.

Na próxima quarta-feira haverá o sorteio dos confrontos da segunda-fase.

Artilheiros: Antônio César (Os Cuecas) e Eduardo Correia (Jaga Mayca) com 3 gols.