Sorteio define os confrontos da primeira fase da 2ª divisão do Atalaiense de Futebol Amador 2020

As emoções do futebol amador no município de Atalaia já têm sua data de retorno, será no próximo dia 23 de agosto, com o inicio do 3º Campeonato Atalaiense de Futebol Amador da Segunda Divisão. As competições de futebol amador, organizado pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer, são consideradas a melhor e mais disputadas do interior de Alagoas, servindo de modelo para outras cidades. Conta ainda com as melhores premiações da região.

Em 2020 a Segundona terá a participação de 28 equipes de todas as regiões do município, que em cinco fases distintas, irão buscar garantir vagas na elite do futebol atalaiense.

Na noite desta última terça-feira (11), o secretário municipal de esportes Aloísio Chulapa, o coordenador de esportes Marcelo Santos e Junior Vigário, representando o prefeito Chico Vigário, realizaram o sorteio dos confrontos da primeira fase, que será eliminatório, com jogos de ida e volta. O vereador Quinho do Portão também esteve acompanhando o sorteio.

Na oportunidade, o secretário Aloísio Chulapa, principal nome do esporte atalaiense, comentou sobre sua felicidade com o retorno das competições, garantindo também que a gestão já vem adotando os cuidados necessários neste momento de pandemia, para a realização dos jogos.

“Ficamos felizes só em vê a felicidade dos atletas e donos de times, ansiosos para iniciar logo o campeonato. Nossos campeonatos em Atalaia são tão valorizados e tão bom, fruto da organização e da dedicação da gestão em proporcionar isso para nossos atletas. Temos que agradecer muito todo o apoio do nosso Barack Obama, como chamo o prefeito Chico Vigário, também ao Rodrigo Albuquerque, ao Júnior Vigário e a todos que fazem isso acontecer. Essa reunião nos dá uma idéia de quantas pessoas em Atalaia estão envolvidos com o esporte e isso é muito bom. Nosso trabalho já está marcado na história. Nessa edição vamos manter todas as recomendações, com banco de reserva e treinadores com uso de mascara, disponibilidade de álcool em gel, medidores de temperatura, pois ainda não acabou essa pandemia. Mas, se Deus quiser, vai dá tudo certo”, destacou Aloísio Chulapa.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA E VOLTA DA PRIMEIRA FASE:

1°Jogo

Juventude Nazaré x Azul Real

2° Jogo

Meninos da Deus x Sapelense

3° Jogo

Os Cuecas x Bittencourt F.C.

4° jogo

Duque de Caxias x Missionário de Cristo

5° Jogo

Meninos da Vila x Jaga Mayca

6° Jogo

Cruzeiro x Volta Redonda

7° Jogo

21 F.C. x Estrela

8° Jogo

Juventus Olhos D'água x Jaqueirense

9° Jogo

Grêmio B x Juventude Porangaba

10° Jogo

Goiás x Amigos de Valdir

11° Jogo

Palmeira Vila x Corinthinha

12° Jogo

Fazendinha x Chá de Jaqueira da Floresta

13° Jogo

Náutico Vila x Red Bull Atalaia

14° Jogo

Independente x CSA

* Locais e horários de cada confronto ainda serão definidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

APOIO TOTAL AO ESPORTE AMADOR:

A atual gestão municipal tem dado um amplo apoio que em muito tem contribuído na organização das equipes de futebol amador de Atalaia. Para esta competição, a grande maioria da equipe contou com uniformes doados pelo município.