Aloísio Chulapa comanda "talk show" e relembra os 15 anos do tri do São Paulo na Libertadores

O Esporte Espetacular deste domingo aproveita todo o carisma de Aloísio Chulapa para relembrar os 15 anos do terceiro título do São Paulo na Copa Libertadores, a serem completados no próximo dia 14 de julho.

Vice-campeão da edição daquele ano pelo Athletico-PR, Chulapa foi contratado pelo São Paulo pouco depois e participou da conquista do Mundial de Clubes, quando deu a assistência para o gol de Mineiro contra o Liverpool.

Com tantas credenciais, é ele quem comanda a resenha com os campeões de 2005. No formato "talk show", Aloísio Chulapa recebe Cicinho, Lugano e Amoroso e relembra a história da campanha que terminou em mais uma taça no Morumbi.

A reportagem completa você assiste neste domingo, no Esporte Espetacular, que começa às 9h (de Brasília).