Com Neto Moura em campo, Ponte Preta faz primeiro treino com bola após mais de 100 dias

Depois de mais de 100 dias, os jogadores da Ponte Preta voltaram a pisar no gramado do CT do Jardim Eulina nesta quarta-feira e também puderam matar a saudade da bola.

No primeiro dia de liberação do governo do Estado de São Paulo para atividades presenciais, a Macaca dividiu o elenco em pequenos grupos para trabalhos físicos e também um contato inicial com a bola, com duração de 45 minutos para cada grupo. Estiveram presentes nesta quarta-feira quem realizou exames clínicos na semana e também testou negativo para coronavírus.

Com exceção dos atletas, os outros profissionais, como o técnico João Brigatti, por exemplo, usaram máscara o tempo todo.

Como medidas de segurança, os jogadores chegaram ao CT já uniformizados e realizaram as atividades de pré-treino em área externa – academia, vestiários e refeitório estão fechados.

Dos novos reforços, participaram da atividade desta quarta-feira o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Ernandes, o meia Neto Moura e o meia Camilo.

* Com informações do site GloboEsporte.com - Campinas/SP.