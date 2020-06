Ponte Preta oficializa contratação do meia Neto Moura

O meia Neto Moura, que estava defendendo o Mirassol pelo Campeonato Paulista, está de contrato assinado com a Macaca. O jogador, que disputou 21 partidas com a camisa do Leão da Alta Araraquarense - pela Copa Paulista do ano passado e pelo Paulista deste ano (marcou dois gols com a equipe) - virá para a Ponte por empréstimo até o final da temporada 2020.

Neto Moura surgiu no Sport em 2014, quando foi apontado como uma das grandes promessas da base. Ele ficou até 2017 no elenco da equipe recifense. Foi, então, emprestado para o América-MG e tornou-se campeão da Série B com o coelho.

Em 2018 voltou para o Sport, onde fez 28 jogos na temporada. Em 2019, vestiu as cores do Vila Nova no Brasileiro da série B, porém se transferiu ao Mirassol antes do final da competição. Confira a ficha do jogador:

Nome completo: Antônio Francisco Moura Neto

Data de nascimento: 06/08/1996

Local: Atalaia

Posição: meia

Altura: 1m76

Peso: 72 kg

Pé preferencial: destro

Principais clubes que defendeu: Mirassol, Vila Nova (GO), Sport (PE), América Mineiro.