A Live Show começa às 20h, no canal oficial da dupla no Youtube. Simone e Simaria afirmam que o público pode esperar muita música boa e descontração.

Uma das duplas sertanejas mais importantes do Brasil atualmente, Simone e Simaria fazem Live na noite desta sexta-feira (24).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.