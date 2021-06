Confira fotos do Alaiviê, live de São João promovida pela Prefeitura de Atalaia

Neste último sábado (26), os atalaienses puderam curtir muito forró de qualidade acompanhando de suas residências o Alaiviê, live de São João promovida Prefeitura de Atalaia, que contou com a participação de vários artistas da terra que deram um verdadeiro show no palco! A live foi transmitida pelo YouTube e Instagram.

A prefeita Ceci Rocha acompanhou do palco todas as apresentações, que contou ainda com Quadrilhas Juninas do município.

“Sabemos que o momento de pandemia prejudicou muitas coisas, mas procuramos nos reinventar para que nossos projetos continuassem. E foi bem isso que senti ontem, essa força de vontade e alegria linda de ser ver do nosso povo de Atalaia”, destacou a prefeita em suas redes sociais.