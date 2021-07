Vick Makenz grava seu novo hit “Coladin” em parceria com o rapper capelense Dom

Após o grande sucesso com o videoclipe do hit “Selvagem”, a artista drag queen atalaiense Vick Makenz dá mais um importante passo em sua carreira artística, com as gravações de seu novo hit “Coladin”, que conta com a participação do rapper capelense Dom.

As gravações realizadas no sábado (10) e domingo (11), literalmente parou as ruas do centro da cidade, onde muitos puderam acompanhar as filmagens, que tiveram cenas gravas na quadra de esportes Raimundo Nonato.

Com “Coladin”, a cantora atalaiense promete mostrar mais uma vez toda qualidade de seu trabalho, com muita sensualidade, versatilidade e talento.

“Dom e eu trabalhamos nesse feat desde 2017 e ver se tornando realidade pra mim não tem preço. Com este novo hit buscamos fazer uma mistura de Trap com Reggae Pop, pra fazer a galera dançar literalmente "Coladin", destaca Vick Makenz.

O videoclipe conta mais uma vez com a direção de Edo Anjos e com a produtora Cactu Filmes (Jeferson Santu).

O lançamento ainda não tem data marcada, mas em breve estará em todas as plataformas digitais.