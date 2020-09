Artistas da terra se unem em Live solidária em prol do tratamento de saúde de atalaienses

Uma Live Solidária será realizada no sábado, dia 19 de setembro, visando arrecadar recursos para ajudar no tratamento dos atalaienses Alcebíades e Fábio (Maxixe), que sofreram um grave acidente no dia 14 de agosto, na proximidade do Gavião, em Atalaia. A Live aconteceria neste sábado (12), mas precisou ser adiada por problemas técnicos.

Participam da Live, que será transmitida no Youtube, no Canal Um Quarto de Música, os seguintes artistas atalaienses: Xande dos Teclados, Mayara Lopes e Rosana Costa, Zé Luiz, Kal Bidú, Jadilson Santos, Luana Ormindo, Lucas Santos e Vitor Júnior. A apresentação fica por conta de Edson Maia.

As doações podem ser feitas por meio de transferência ou depósito bancário na conta da CAIXA 00020012-6, Agência 2045 e Operação 013.