Juninho Love lança seu novo EP Sucessos do TikTok

A quinta-feira (13) chegou com uma grande novidade para quem curte repertório de qualidade. O músico atalaiense JUNINHO LOVE acaba de lançar seu novo EP Sucessos do TikTok, só com faixas de sucesso que rolam no aplicativo de mídia de compartilhamento de vídeos curtos.

O novo EP já está disponível no canal oficial de JUNINHO LOVE no Youtube.

Artistas brasileiros têm apostado no EP (sigla de "extended play"), que nada mais é do que um CD com menos músicas, uma novidade no mercado brasileiro, mas um formato consolidado já há muitos anos no exterior.