Vereador Quinho foi às ruas prestigiar ao lado do povo o tradicional Carnaval de Atalaia

Como acontece todo o ano, o vereador Quinho do Portão fez questão de participar ao lado do povo do tradicional Carnaval da cidade de Atalaia. O vereador marcou presença e acompanhou vários Blocos de Rua, que levaram um grande número de foliões para as ruas da cidade, Distritos e Povoados.

Para o vereador Quinho, o Carnaval deste ano mostrou mais uma vez que Atalaia é sempre uma ótima opção para quem quer aproveitar essa época de folia com muita animação e paz.

“Pude participar de váriOs Blocos, a exemplo do Galo do HelHinho, do Povão, entre outros. Agradeço todo o carinho dos amigos e foliões, que me receberam com muita alegria em cada festa. Parabéns a cada um pela organização, pois o Carnaval em nossa cidade foi muito bom”, destaca Quinho.

O vereador também apoiou a realização de vários Blocos Alternativos. “Para mim é de fundamental importância apoiar esses eventos, com o objetivo de que o nosso Carnaval se fortaleça a cada ano, atraindo turistas, movimentando a economia local, valorizando a nossa cultura e, principalmente, trazendo alegria para os atalaienses”, concluiu.