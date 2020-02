Vereador Alexandre Tenório apresenta Indicações solicitando calçamento para Ouricuri e Povoado Sucupira

Durante a primeira sessão ordinária de 2020, realizada na manhã desta terça-feira (18), o presidente do Poder Legislativo de Atalaia, vereador Alexandre Tenório, apresentou as Indicações de números 01/2020 e 02/2020 para que ruas do Distrito Ouricuri e do Povoado Sucupira sejam contempladas com calçamento.

Em sua justificativa o parlamentar destacou que esse melhoramento se faz necessário em razão dos transtornos que a falta do calçamento causa aos moradores das referidas localidades.

“O calçamento é uma prioridade para esses moradores, que sempre estão nos fazendo essas reivindicações. Tenho certeza que o Executivo municipal vai nos atender e levar à população a qualidade de vida necessária, tanto em relação a uma diminuição nos índices de doenças causadas pela poeira ou pela lama, assim como uma melhora na trafegabilidade de veículos e pedestres”, ressaltou Alexandre Tenório.

Devidamente aprovada pelos demais vereadores presentes, as Indicações seguem agora para o Poder Executivo. “Ficamos agora na expectativa que nossa solicitação seja atendida no menor espaço de tempo possível”, concluiu o presidente da Casa.