No aniversário de Atalaia, vereador Quinho cobra reflexão de todos para que tenhamos uma cidade melhor

O vereador atalaiense Quinho do Portão, divulgou em suas redes sociais uma nota sobre os 256 anos de Atalaia. No texto, o vereador convoca a todos para uma reflexão sobre o atual momento da cidade e pede a união de forças para que Atalaia volte a trilhar o caminho da prosperidade. Confira a nota na integra:

Infelizmente nossa Amada Atalaia chega a essa data histórica de 256 anos sem ter muito o que comemorar. Há décadas que nós atalaienses temos convivido com as inúmeras perdas, que eram grandes fontes de oportunidades de um futuro mais digno e próspero para tanta gente.

Caminhamos ainda para um futuro incerto, já que as oportunidades de geração de emprego são cada vez mais escassas ou, porque não dizer, inexistentes. Então, que aproveitemos esta data para fazermos uma reflexão sobre nosso momento atual e para buscarmos de uma vez por todas, alternativas para tirar nossa cidade dessa triste situação.

É preciso que todos acordem logo para essa realidade, antes que essa situação de dificuldade fique irreversível.

Quero pedir a todos os atalaienses que não desistam de sonhar com uma Atalaia melhor, com uma Atalaia que tenha seus servidores respeitados, uma saúde que atenda os anseios de quem precisa, uma Educação diferenciada com tempo integral, agregada com o Esporte e muito mais. Não desistam de sonhar, pois, em um futuro Breve, faremos esse município ser Gigante.

Que nossos parabéns a esta terra tão acolhedora se transforme em vontade de irmos a luta por melhores dias para nossa amada Atalaia!