Vereadora Maria da Comesa comemora inauguração da nova UBS do Povoado Jenipapeiro

Os moradores do Povoado Jenipapeiro, no município de Atalaia, já tem a disposição uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). As novas instalações da UBS Tercila Ferreira de Lima foi inaugurada na manhã desta terça-feira (28), com a presença do prefeito Chico Vigário, vereadores, secretários municipais e população.

Quem comemorou bastante esse avanço na qualidade dos serviços de saúde naquela comunidade, foi a vereadora Maria da Comesa, que reside no Povoado Jenipapeiro. “É com muita emoção e felicidade que os moradores do Jenipapeiro recebem essa nova UBS, que atende não somente esses moradores, mas atalaienses do Mutirão, do São Lourenço, Estrada Branca, Fazenda Sono. Agradeço a Deus, agradeço ao prefeito por essa nova UBS que melhor irá servir a nossa comunidade”.

Antes funcionando em um prédio que não possuía mais as condições mínimas de atendimento, a vereadora Maria da Comesa esteve à frente de uma grande luta para que a UBS não fosse deslocada para outro bairro e que permanecesse em um outro prédio do Povoado.

“Essa UBS atende pessoas muito carentes do nosso município. Uma grande parte vinda de localidades distantes e que não teriam condições de se deslocar até o centro da cidade. Foi uma luta a cada semana para que a UBS não saísse do Jenipapeiro. Foram pedidos e mais pedidos para que continuasse aqui. Isso foi uma grande vitória. A comunidade do Jenipapeiro venceu. O prefeito esteve junto comigo nessa luta”, comentou a vereadora.

Presidente do Partido Progressista no município de Atalaia, a vereadora Maria da Comesa, junto com o prefeito Chico Vigário, já solicitou ao deputado federal Arthur Lira a construção de uma nova UBS para o Jenipapeiro, com estrutura com o mesmo padrão da que atende os Altos e a Vila José Paulino.

“Precisamos entender que existem as burocracias, mas não tenho dúvidas que o deputado federal Arthur Lira irá enviar essa verba para a construção de uma UBS no Jenipapeiro, assim como os recursos para o calçamento do Mutirão, entre outras coisas boas que virão. O prefeito Chico Vigário já encaminhou o projeto da nova UBS, que já se encontra no gabinete do deputado. Se Deus quiser brevemente a cidade irá receber essas melhorias”, concluiu a vereadora, destacando que será construída em terreno da antiga Comesa.