Toni Barros anuncia que as obras do calçamento do bairro Bittencourt dependem somente da Licença Ambiental

Graças ao empenho do Vereador TONI BARROS junto ao Senador BENEDITO DE LYRA e ao Deputado Federal ARTHUR LYRA, a obra que contempla pavimentação de 1.194,00 metros da Avenida principal do bairro Bittencourt já se encontra licitada, com verba empenhado e contrato assinado, restando somente a liberação da licença ambiental para o início das obras.

Pelas estimativas do superintendente Regional da CODEVASF, MARLAN FERREIRA, as obras deverão iniciar no mais tardar no início de março e com estimativa de uma rápida conclusão, uma vez que a empresa tocará somente esta obra no Estado de Alagoas.

TONI BARROS, por sua vez mantêm-se atento e diligente, empenhado agora na agilização da expedição da licença ambiental da obra junto ao IMA, única pendência para o início e posterior conclusão da tão sonhada obra. Afirma o vereador que “infelizmente são muitas as burocracias a serem vencidas para o início da obra, mas com Fé em DEUS todas serão alcançadas”.

Superintendente da CODEVASF Marlan Ferreira, vereador Toni Barros e deputado federal Arthur Lira.