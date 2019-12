Câmara de Vereadores de Atalaia realiza confraternização de final de ano. Confira as entrevistas.

Confira abaixo, entrevistas exclusivas realizadas pelo radialista Adaias Ferraz para a Radio Web do site Atalaia Pop.

Quem também fez questão de prestigiar a festa foi o prefeito Chico Vigário, acompanhado por secretários municipais, que destacou a parceria com a Casa Legislativa para o desenvolvimento do município de Atalaia.

O momento foi de muita descontração, churrasco, um excelente almoço, ao tempo que o presidente Alexandre Tenório e os demais vereadores aproveitaram para agradecer o trabalho realizado pelos funcionários na Casa Legislativa. Na oportunidade, o vereador Alexandre externou sua gratidão a todos os parlamentares, bem como os servidores e colaboradores do Poder Legislativo.

Tendo chegado ao fim mais um Ano Legislativo de muitos trabalhos e ações na Casa Hilton Agra de Albuquerque, o presidente Alexandre Tenório abriu as portas de sua residência na tarde do último dia 20 de dezembro, para receber vereadores, funcionários e amigos em uma animada confraternização de final de ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.