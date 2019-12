Em entrevista, Alexandre Tenório destaca avanços na Casa Legislativa, eleição e débito com Atalaia

Na manhã desta terça-feira (10), o presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Alexandre Tenório, recebeu em seu gabinete o radialista Adaias Ferraz, para uma entrevista exclusiva transmitida pela Radio Web do site Atalaia Pop.

Na oportunidade, Alexandre Tenório fez uma avaliação positiva das ações e trabalhos executados ao longo de seus dois mandatos consecutivos como presidente do Poder Legislativo atalaiense. Segundo o presidente, a parceria com os demais membros da Casa é de fundamental importância para que essa administração positiva venha a ocorrer.

O Presidente destacou o ganho para a Casa Legislativa com a construção dos gabinetes para os vereadores. “Confesso que me sentia constrangido de chegar à Câmara Municipal e vê que o vereador para atender a população ou realizar uma reunião, tinha que esperar o outro vereador sair da sala de reunião. O único gabinete que tinha era da Presidência. Não por ter sido na minha gestão, mas acho que foi um ganho para o vereador que vai atender com mais comodidade a cada um que venha lhe procurar”, comentou o vereador Alexandre, destacando ainda a sua felicidade em saber que a galeria de gabinetes recebeu o nome de seu pai, Radjalma Tenório Portela, como forma de homenagem.

O presidente também fez questão de destacar a amizade e o apoio que recebe da Família Pereira, que é um dos principais grupos políticos no Estado de Alagoas. “Tenho uma grande experiência adquirida através de um grupo político, que além de muito respaldo, tem me dado muita confiança. A deputada Jô, a prefeita Pauline, o prefeito Joãozinho Pereira, o secretário de Estado do Meio Ambiente e recursos Hídricos, o Fernando Pereira, que são pessoas que sempre que a gente vai buscar conselhos e uma palavra amiga, eles em nenhum momento se ausentam da gente. Toda a hora estão prontos para nos ajudar e, conseqüentemente, ajudando a população atalaiense”, comentou.

A eleição de 2020 também foi tema da entrevista. Por vezes especulado como um provável candidato ao Executivo, Alexandre Tenório destacou que seu futuro político, assim como sua vida, a Deus pertence, mas ressaltou a sua confiança e apoio ao atual gestor do município, o prefeito Chico Vigário.

“Todos sabem que existem uma parceria entre o vereador Alexandre e o Grupo Pereira. E, com relação a política local, o vereador Alexandre tem uma admiração pelo prefeito Chico Vigário. Ao longo desses mandatos do prefeito Chico, digo, sem sombra de dúvidas, que deu uma grande contribuição para esse município. O tempo nos traz em alguns momentos uma comodidade e em outros momentos um desconforto, mas acredito que o prefeito Chico sabe lhe dar bem com essa situação. Se voltarmos um pouco atrás, ele pega esse município com o Colégio Antônio Amâncio totalmente degradado, com salários atrasados, um bloqueio de contas judiciais e, na visão geral, posso dizer que a administração do prefeito Chico é uma administração boa”, destaca Alexander Tenório.

Na última parte da entrevista, o presidente da Câmara destaca o sentimento de gratidão que tem com a população atalaiense e o débito que tem como esse município. “Confesso dizer que logo após o acidente do meu filho em tenho um débito com esse município. Tá na Bíblia. No Livro de Tiago, onde diz que se você tiver com um problema de enfermidade peça aos anciões, aos presbíteros da Igreja, que orem, pois Deus atende. Atalaia inteira se uniu para pedir pela saúde do meu filho. Não tenho a ousadia de tratar mal nenhum munícipe, nem desconsiderar qualquer que seja o atalaiense. O filho é do Alexandre e da Alice, mas Atalaia abraçou o Vinicius como filho. Naquele momento de dificuldade que eu estava passando, tenho todas aquelas pessoas como irmãos e irmãs. Dentro da medida do possível, o que eu puder fazer para esse município se desenvolver, eu não medirei esforços para que isso aconteça”.

