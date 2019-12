Marcos Rebollo se reúne com Jurídico da Câmara de Atalaia em busca de apoio para a Guarda Municipal

O vereador Marcos Rebollo vem encabeçando mais uma luta em prol da Guarda Municipal da cidade de Atalaia, na busca de regularizar os pagamentos de aposentadoria e pensão da categoria, que vem sendo pagos sem o percentual de 70% (gratificação de risco de vida) incidente sobre o salário base, ao contrário do que determina a Lei Municipal 1.074 de 31 de março de 2016.

Após levantar essa questão na sessão ordinária do dia 29 de outubro, o vereador esteve reunido na manhã desta última terça-feira (19), com o Jurídico do Poder Legislativo Municipal, representado pelo Dr. Cláudio Costa Filho.

“Na oportunidade pude passar todas as informações referentes a esse transtorno que vem enfrentando os guardas municipais e pensionistas, solicitando o apoio total do Setor Jurídico da Casa para regularizar essa situação, nem que seja preciso acionar a Justiça”, destacou Marcos Rebollo.

A convite do vereador Marcos Rebollo, participaram desta reunião realizada na Câmara Municipal, representantes da categoria e pensionistas.