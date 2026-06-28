Copervales participa do 6º Sustentabilidade na Prática, promovido pela Bonsucro

Nos dias 17 e 18 de junho, em Recife-PE, a Copervales Agroindustrial participou da 6ª edição do Sustentabilidade na Prática, promovido pela Bonsucro, que é uma plataforma global de sustentabilidade voltada para todo o setor da cana-de-açúcar.

Durante o evento, representantes da indústria localizada no município de Atalaia participaram de debates sobre certificação, direitos humanos, indicadores de sustentabilidade e boas práticas de gestão, além de trocarem experiências com empresas do setor sucroenergético que já estão nessa jornada.

“Um momento importante para ampliar conhecimentos, conhecer diferentes realidades e entender como o setor vem se preparando para atender às demandas de um mercado cada vez mais atento à sustentabilidade”, destaca a Copervales em seu perfil no Instagram.

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