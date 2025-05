Capacitação promove qualificação de cuidadores de crianças neuroatípicas em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da equipe do Núcleo de Educação Multidisciplinar (EMulti), realizou nesta quarta-feira (21) uma importante capacitação voltada para cuidadores de crianças neuroatípicas, na Escola Amâncio, localizada na sede do município.

Com o objetivo de oferecer suporte técnico e prático para um manejo mais eficaz e humanizado dessas crianças, o momento contou com a colaboração de profissionais das áreas de nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional e assistência social. A abordagem foi voltada para o cuidado integral, considerando as necessidades específicas do público atendido.

A tarde foi marcada por uma rica troca de experiências, reflexões e compartilhamento de conhecimentos, fortalecendo o vínculo entre profissionais e cuidadores, e contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento às crianças neuroatípicas que estão inseridas na rede municipal de ensino e nos serviços de apoio do município.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento integral das crianças, garantindo que elas sejam cuidadas com respeito, atenção especializada e profissionais cada vez mais preparados.