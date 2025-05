Vereadores apresentam indicação conjunta para pavimentação asfáltica do Povoado Jenipapeiro.

Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (20), a Câmara Municipal de Atalaia, em Alagoas, aprovou por unanimidade uma indicação conjunta dos vereadores Rudinho Rodrigues (MDB) e Maria da Comesa (PP), solicitando à prefeita Ceci e ao setor responsável a pavimentação asfáltica da rua principal do Povoado Jenipapeiro.

A proposta tem como objetivo dar continuidade à pavimentação existente na estrada da Comesa até o Mutirão do Jenipapeiro. De acordo com os autores da indicação, a medida busca melhorar as condições de tráfego e promover mais qualidade de vida para os moradores da região.

Durante a sessão, o documento foi lido em plenário, debatido entre os parlamentares e posteriormente colocado em votação. Aprovada por todos os vereadores presentes, a indicação agora segue para análise do Poder Executivo Municipal, para adotar as providências necessárias para sua execução.

