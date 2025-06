Entrevista exclusiva com o vereador Cicinho Melo, presidente da Câmara Municipal de Atalaia

O presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo (MDB), concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Web do site Atalaia Pop, na manhã desta terça-feira (17), logo após o encerramento da última sessão ordinária do primeiro semestre na Casa Hilton Agra de Albuquerque. A conversa foi comandada pelo radialista Adaias Ferraz.

Durante a entrevista, o presidente da Câmara fez um balanço positivo dos trabalhos legislativos no primeiro semestre de 2025, destacando a atuação conjunta entre o Legislativo e o Executivo municipal. Segundo ele, a parceria tem sido fundamental para o desenvolvimento de Atalaia e para a melhoria da qualidade de vida da população.

“A Câmara vem trabalhando de forma consistente, com todos os vereadores apresentando seus requerimentos e indicações, com o objetivo de proporcionar melhorias para o nosso município e acompanhando o trabalho da gestão, que entregou várias obras neste primeiro semestre”, afirmou Cicinho Melo.

Entre os temas abordados, o parlamentar também falou sobre a atual situação do abastecimento de água no município — um dos principais problemas enfrentados pela população. Ele ressaltou a importância da audiência pública promovida recentemente na Câmara, que contou com a presença de representantes da empresa BRK Ambiental, responsável pelo serviço na cidade.

“Nos bastidores, já estamos dando andamento para que a Câmara tome uma posição jurídica contra a BRK, por conta da imprudência e da falta de compromisso com o nosso povo”, comentou o presidente.

A entrevista completa você confere logo abaixo: