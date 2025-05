Maio Laranja: Alunos do Distrito Ouricuri participam de oficina e peça teatral sobre prevenção ao abuso e à exploração sexual

Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura de Atalaia, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar, promoveu mais uma importante ação da campanha Maio Laranja, desta vez no Distrito Ouricuri.

A Escola João Cordeiro de Souza Júnior recebeu a oficina “Trilha da Sabedoria: Todo Dia é 18 de Maio”, com atividades lúdicas, dinâmicas e ilustrativas que abordaram a conscientização sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante o evento, também foi realizada uma peça teatral com as crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reforçando, de maneira sensível e educativa, a importância de reconhecer sinais de violência e garantir um ambiente seguro para os pequenos.

A iniciativa teve como foco envolver alunos, profissionais da educação e a comunidade escolar na luta por uma infância protegida e sem violências. O trabalho conjunto do CREAS, CMDCA e Conselho Tutelar fortalece a rede de proteção em Atalaia, levando informação e diálogo até os territórios mais distantes da sede municipal.

A campanha Maio Laranja segue com ações em diferentes pontos da cidade, reforçando que todo dia é 18 de maio quando o assunto é proteger nossas crianças.