Apoio ao pequeno produtor: Prefeitura realiza aração de terras no povoado Sapucaia

Prefeitura realiza aração de terras no povoado Sapucaia.

A Prefeitura de Atalaia segue firme no compromisso com a agricultura familiar e realizou mais uma ação de aração de terra no povoado Sapucaia, garantindo melhores condições para o plantio e fortalecendo o trabalho dos pequenos produtores da nossa terra.

A ação faz parte do calendário da Secretaria Municipal de Agricultura, que tem percorrido diversas comunidades rurais com serviços essenciais para o preparo do solo e incentivo à produção local.

O secretário de Agricultura, Eliwelton Balbino, acompanhou de perto o serviço e reforçou o compromisso com quem vive da terra.

Continua após a publicidade

“A gente sabe que a base da agricultura começa no preparo da terra. Com a aração, o produtor economiza tempo, esforço e ganha produtividade. Esse apoio é fundamental pra fortalecer o campo e gerar alimento com dignidade”, explicou o titular da pasta.

Continua após a publicidade

A Prefeitura continua levando ações que valorizam o agricultor e garantem desenvolvimento para todas as regiões do município.