Semana da Água: Estudantes da Rede Municipal participam de atividades na APA Catolé

Nesta quarta-feira (19), 150 alunos da rede municipal de Atalaia participaram das atividades da Semana da Água, evento promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), Instituto do Meio Ambiente (IMA) e Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL). A ação aconteceu na Área de Proteção Ambiental (APA) Catolé, um espaço de grande relevância ecológica para a região, e contou com a participação de estudantes das escolas Antônio Vieira, Antônio Amâncio e Suzana Craveiro.

A Semana da Água é uma iniciativa que visa sensibilizar as novas gerações sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e o uso sustentável da água. Durante o evento, os alunos puderam vivenciar diversas atividades educativas, como palestras, dinâmicas de grupo e visitas guiadas à APA Catolé, que possibilitaram aos estudantes um contato mais próximo com a natureza e o entendimento do papel fundamental da água para o meio ambiente e para a saúde pública.

As atividades abordaram temas como o ciclo da água, a importância da preservação dos mananciais e as práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia. Os estudantes também discutiram como o consumo consciente da água pode impactar diretamente na qualidade de vida das comunidades.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci ressaltou a importância dessa ação para o município. “A participação dos alunos no evento representa um passo importante para o fortalecimento da educação ambiental nas escolas municipais, incentivando os jovens a se tornarem agentes de transformação na sociedade. A ação também reflete o compromisso da administração em promover iniciativas que contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação do meio ambiente”, destacou a prefeita.

Com a realização de eventos como este, Atalaia segue firme no caminho do desenvolvimento sustentável, envolvendo a comunidade escolar nas discussões sobre a preservação dos recursos naturais, que são essenciais para o futuro da cidade e do planeta.