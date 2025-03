Vereador Neto Acioli prestigia inauguração da Creche Cria do Conjunto Maria de Nazaré

Vereador Neto Acioli ao lado do ex-vereador Marconde Barros, irmão do saudoso ex-vereador Toni Barros.

Na manhã e tarde desta quinta-feira, 13, o vereador Neto Acioli (MDB) esteve presente na inauguração da primeira Creche Cria do município de Atalaia, localizada no Conjunto Maria de Nazaré. A nova estrutura vai proporcionar um atendimento mais eficiente e adequado às crianças da comunidade, oferecendo melhores condições para o seu desenvolvimento.

O parlamentar que está exercendo seu segundo mandato consecutivo na Câmara de Atalaia, destacou a importância dessa conquista para a região, ressaltando o impacto positivo na qualidade do atendimento das crianças da localidade.

“Como vereador, me sinto feliz em ter contribuído através da aprovação do projeto que doou o terreno para a construção desta creche tão importante para as crianças daquele conjunto. Na Câmara Municipal, continuarei sempre com esse compromisso de lutar por mais investimentos e melhorias na educação municipal, visando sempre o melhor para a população”, destaca o vereador Neto Acioli.

O vereador Neto Acioli também comentou sobre a justa homenagem ao ex-vereador Toni Barros (in memoriam), já que o prédio da Creche Cria leva o nome Martoni Correia Barros.

“Parabenizar a prefeita Ceci e ao vice Nicollas pela escolha do nome do saudoso ex-vereador e meu amigo Toni Barros, que passa a dá nome a essa importante creche. Essa homenagem é muito merecida, pois eterniza ainda mais o legado que o meu amigo Toni Barros deixou em nosso município”, comenta o vereador Neto Acioli.