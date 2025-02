Em sua 3ª edição, torneio de futsal reúne mais de 100 atletas no Distrito Santo Antônio

3ª edição do Torneio de Futsal Santo Antônio.

Com a participação de mais de 100 atletas e 10 equipes na disputa, a 3ª edição do Torneio de Futsal Santo Antônio teve início na manhã deste sábado (8), com vários jogos disputados na quadra de esportes daquela localidade.

Como forma de disputa, as equipes jogam entre sim em turno único e no sistema de pontos corridos. Amanhã, 9 de fevereiro, serão disputadas as últimas quatro rodadas, onde conheceremos o campeão, o vice-campeão, melhor goleiro e artilheiro.

O campeão receberá 500 reais, mais troféu e medalhas, o vice-campeão receberá 400 reais, mais troféu e medalhas. Melhor goleiro e artilheiro irão receber troféu.

O encerramento da competição contará com a presença do Francisco Batinga, grande apoiador deste evento esportivo, que, na oportunidade, estará prestigiando os jogos e representando também o Instituto Zequinha Batinga e o deputado estadual Ronaldo Medeiros, na cerimônia de premiação.

“A palavra é gratidão! Como organizador desse evento gigantesco me sinto realizado! Aqueles que me apoiaram Francisco Batinga, o Instituto Zequinha Batinga, o deputado Ronaldo Medeiros e Bom Jesus Atalaia, meu muito obrigado por incentivar o esporte em nossa cidade nosso objetivo sempre será fazer o melhor por todos nós. Se preparem para os próximos”, destacou Mateus, organizador do torneio.