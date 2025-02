Fabrício faz ótima estreia pelo profissional do CRB.

O CRB entrou em campo na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina, para enfrentar o Altos-PI pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida marcou a estreia no profissional do centroavante Fabrício Melo, de 18 anos, que é natural do município de Atalaia.

Após desfalques na equipe titular do Galo da Praia, Fabrício foi relacionado para o embate contra o Altos. Entrou aos 31 minutos da etapa final, substituindo Dioran, mostrou grande personalidade e que está pronto para novas oportunidades na equipe principal do CRB.

Com apenas cinco minutos em campo, recebeu cruzamento pela esquerda e finalizou de cabeça para o gol. Aos 38 minutos, fez o pivô que resultou no gol de empate dos regatianos. Aos 40 minutos, matou no peito e de fora da área finalizou para defesa do goleiro. Em jogada ensaiada aos 42 minutos, se posicionou bem na pequena área para receber o cruzamento, que foi interceptado pelo goleiro do Altos. No último lance da partida, mostrou oportunismo e quase fica com o rebote do goleiro adversário.

Fabrício Melo chegou a base do Galo em 2021 com apenas 14 anos de idade e coleciona títulos pelo CRB. Disputou a Copinha deste ano com a camisa do Galo e foi decisivo na partida contra o Tupã, quando marcou seu único gol na competição. Em 2024, foi um dos destaques da base, ao fazer 9 gols e 2 assistências em 13 jogos pela equipe sub-20. Também conquistou o título do Campeonato Alagoano da categoria.