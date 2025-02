Atalaiense Alisson Farias irá comandar equipe Sub-11 no Mundialito que acontecerá em Barcelona

Professor Alisson Farias ao lado do presidente do clube Rio Carioca.

O atalaiense Alisson Farias, professor de educação física e treinador de escolinha de futebol de base, estará em Barcelona, na Espanha, entre os dias 10 e 21 de abril, onde comandará a equipe do Rio Carioca no Mundialito da categoria sub-11.

A competição reunirá algumas das maiores equipes do futebol mundial, incluindo Barcelona, Sporting, Manchester United, Juventus, Atlético de Madrid, Porto, Schalke 04, PSV, Milan, Benfica, Liverpool, Inter de Milão, Fenerbahçe, América do México, entre outras.

A oportunidade para Alisson Farias participar da principal competição da categoria surgiu após sua participação no CONFUT, um curso realizado no Rio de Janeiro. Durante o evento, ele ampliou sua rede de contatos e fortaleceu relações com diversos clubes, que tiveram a chance de conhecer mais sobre o excelente trabalho que ele desenvolve na Escolinha de Futebol Meninos de Ouro, em Atalaia.

“Estou indo realizar um sonho pessoal. Sou grato, primeiramente, a Deus e, depois, a cada pai, mãe e aluno que sempre acreditaram no meu trabalho. Agradeço também ao professor Liu, pois tudo começou através dele, em 2014, e ao Aloísio Chulapa, por me proporcionar a oportunidade de conhecer vários clubes do Brasil. Além disso, sou grato à prefeita Ceci, pelo apoio e confiança. Será uma experiência única, e quero aproveitar cada momento”, destaca o treinador.

Com 11 anos de experiência no trabalho com categorias de base, Alisson Farias coleciona grandes oportunidades de aprendizado e já visitou diversos clubes do Brasil, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Goiás, Athletico Paranaense, Flamengo, Vasco, Sport, Bahia, Barra-SC, Vitória, Portuguesa, Central de Caruaru, Porto, Retrô, Internacional e Botafogo. Seu projeto já revelou talentos como Riquelmy, Fabrício Luan, entre outros.