Guarani é o campeão do Torneio de Futebol Nossa Senhora das Brotas 2025

O domingo (2) foi de muito futebol no estádio O Luizão, com a realização da edição 2025 do Torneio Nossa Senhora das Brotas, organizado pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

A competição que é realizada em homenagem a Padroeira de Atalaia, contou com a participação de 8 equipes, representantes de várias regiões do município.

A grande final foi disputada entre as equipes do Guarani do Povoado Boca da Mata e do Escurinho do bairro José Paulino. Guarani foi o grande campeão e além de troféu e medalha, levou a premiação de 500 reais. O vice-campeão levou 250 reais.