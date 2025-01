Casa do Construtor busca super investidores para expansão em Alagoas, estado em crescimento econômico constante.

Alagoas, janeiro de 2025 - Nos últimos anos, Alagoas tem registrado um desempenho econômico positivo, com destaque para setores como o turismo, a agricultura e a indústria. Mesmo diante de desafios nacionais, o estado manteve indicadores de crescimento e atratividade para novos investimentos, se consolidando como um dos polos emergentes do Nordeste. De olho nesse cenário promissor, a Casa do Construtor, maior rede de locação de equipamentos para construção civil da América Latina, anuncia planos para expansão em Alagoas, buscando super investidores interessados em cidades estratégicas como Rio Largo, Marechal Deodoro e Atalaia.

Alagoas tem mostrado resiliência e capacidade de se reinventar economicamente. Com um PIB crescente e avanços em infraestrutura, o estado tem atraído empresas e empreendimentos que apostam em sua força de trabalho qualificada e no potencial de suas cidades. No turismo, a capital Maceió e suas praias paradisíacas continuam a ser grandes motores da economia, enquanto o interior registra avanços em áreas como a agroindústria e o comércio.

Além disso, a melhoria na malha rodoviária e nos incentivos fiscais tem impulsionado negócios regionais, criando um ambiente favorável para novas oportunidades, especialmente em setores como construção civil e serviços.

Continua após a publicidade

Oportunidade de crescimento sustentável

A Casa do Construtor, que já ultrapassou 760 unidades no Brasil e no exterior, busca expandir a presença em Alagoas com um modelo de negócios que promete alta rentabilidade e amplo potencial de crescimento. A proposta inclui a instalação de um super hub em Rio Largo, que funcionará como unidade principal, e pontos de apoio (lojas menores) em cidades vizinhas como Marechal Deodoro e Atalaia.

O modelo foi planejado para atender uma área mapeada com alta demanda e poucas opções de locação de equipamentos, garantindo exclusividade e mais retorno ao franqueado. Cada loja terá pelo menos 80 km de distância entre si, otimizando o alcance e explorando ao máximo o potencial de cada localidade.

"Nosso modelo oferece aos investidores uma operação eficiente e escalável, com alta rentabilidade e suporte completo. É uma oportunidade única de fazer parte de uma rede consolidada em um estado com tanto potencial como Alagoas. Sem falar na margem de lucro, de até 40%. Muito atrativa”, afirma Diego Schiano, diretor de Expansão e Implantação Nacional da Casa do Construtor.

Por que investir na Casa do Construtor?

A Casa do Construtor se destaca como uma das melhores oportunidades de investimento no mercado de franquias, especialmente pelo diferencial de atuar no setor de locação de equipamentos. A rede oferece mais de 90 tipos de equipamentos, atendendo desde grandes obras até pequenos reparos, com itens como betoneiras, compactadores de solo, geradores, furadeiras e ferramentas para jardinagem.

Com um crescimento de 16% no número de unidades e de 15% no faturamento no último ano, a Casa do Construtor continua atraindo investidores que buscam um modelo de negócio resiliente e com operação simplificada, funcionando em horário comercial.

Alagoas, um mercado promissor no Nordeste

Com cidades em expansão, como Rio Largo, com seus 75.662 habitantes, e Marechal Deodoro, que une turismo e crescimento urbano, Alagoas se apresenta como um estado estratégico para novos negócios. Atalaia, com 47.365 habitantes, complementa o plano de expansão ao oferecer um mercado ainda pouco explorado e com grande potencial para locação de equipamentos.

Ao aliar a força de uma economia crescente com o modelo inovador da Casa do Construtor, o estado de Alagoas se torna uma escolha natural para investidores que buscam alta rentabilidade e impacto positivo.

Como se tornar um super investidor

Interessados em conhecer mais sobre a oportunidade de investimento em Alagoas podem acessar o link: https://meet.google.com/okn-icrd-oyt .

Casa do Construtor

Fundada em 1993, a Casa do Construtor oferece mais de 90 opções de equipamentos para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. Com mais de 750 unidades no Brasil, além de seis no Paraguai e duas no Uruguai, a Casa do Construtor é uma das únicas franquias com este formato no país. Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Casa do Construtor recebeu diversos prêmios, incluindo Franquia do Ano, Selo de Excelência em Franchising por 21 vezes, e Personalidade do Franchising do Ano pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), concedido ao fundador Altino Cristofoletti Junior. Além disso, foi reconhecida 17 vezes com o prêmio Franquia 5 Estrelas pela PEGN (Pequenas Empresas & Grandes Negócios).