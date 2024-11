Com caldeiras movidas a biomassa de cana-de-açúcar, Copervales vem gerando energia limpa e renovável

Com o objetivo de gerar energia limpa e renovável, a Copervales vem utilizando duas caldeiras movidas a biomassa de cana-de-açúcar. Essa prática reduz sua dependência de combustíveis fósseis e diminui a emissão de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas.

O CO₂ liberado faz parte do ciclo natural de carbono, sendo menos impactante que as emissões de fontes fósseis. Além disso, a Copervales monitora rigorosamente as emissões atmosféricas e utilizamos lavadores de gases para manter os padrões ambientais estabelecidos pelo CONAMA.

“Com essa iniciativa, tornamos a planta industrial autossuficiente e ainda atendemos as necessidades de irrigação em algumas fazendas. Copervales, inovando em prol de um futuro mais verde!”, destaca a indústria em suas redes sociais.