Supermercado Bom Jesus inaugura sua nova unidade no bairro José Paulino, em Atalaia

A rede de Supermercados Bom Jesus inaugurou na manhã deste sábado (5) sua segunda unidade na cidade de Atalaia (AL). Com 24 anos de experiência, oferecendo qualidade, variedades em produtos e preços baixos em Atalaia e região, a mais querida da cidade chega ao agora a Rua José Procópio de Albuquerque, no bairro José Paulino, próximo à BR-316.

A população de Atalaia, que já estava ansiosa por essa inauguração, compareceu em peso ao evento de inauguração do Supermercado Bom Jesus e aproveitou todas as ofertas imbatíveis.

O novo empreendimento é considerado uma unidade conceito na região, destacando-se por sua ampla e moderna estrutura, que possibilita a oferta de uma grande variedade de produtos, trazendo assim mais conforto para seus clientes. Entre os principais setores estão o Hortifruti, o Açougue, entre muitos outros.

Para a empresária Michele, inaugurar uma nova unidade do Supermercado Bom Jesus é fruto da confiança dos atalaienses no grupo. “São 24 anos de história e é uma honra estar aqui e poder através do nosso trabalho, gerar emprego e renda para outras famílias do nosso município. Com muita felicidade estamos inaugurando mais uma unidade e contribuindo para o crescimento de Atalaia”, pontuou a empresária.

Na oportunidade, foi realizado um momento de benção e oração através do Padre Manoel Francelino. Também teve espaços de exposição de produtos de marcas parcerias e muita música ao vivo com artistas da terra.